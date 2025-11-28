En memoria del Hermano Pepe

Comenta Compartir

Ha fallecido el hermano Marista José Pérez de la Peña, Hermano Pepe para las generaciones de Badajoz, que Dios nos dio el privilegio de tenerlo ... de educador. Fundador de Mosebey, coro juvenil que creó hace hoy 52 años, que cantaba en las misas que se celebraban los domingos en la capilla del colegio y en las que reunía, tanto a los jóvenes que lo componían como a los familiares de estos. Siempre inseparable de su acordeón. Fue una gran persona. Un hombre bueno, querido por todos, por sus alumnos y sus familias. Los jóvenes que coincidieron con él en el colegio se nutrieron de su sabiduría, bondad y presencia. Trasmitiendo Fe a través de la música y la amistad. Los jóvenes de entonces, y sus familias lo vamos a recordar mientras vivamos. Descansa en paz Hermano Pepe. Siempre estarás en nuestros corazones.

Temas

Cartas al director