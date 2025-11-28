HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

En memoria del Hermano Pepe

Antonio González Bravo

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Ha fallecido el hermano Marista José Pérez de la Peña, Hermano Pepe para las generaciones de Badajoz, que Dios nos dio el privilegio de tenerlo ... de educador. Fundador de Mosebey, coro juvenil que creó hace hoy 52 años, que cantaba en las misas que se celebraban los domingos en la capilla del colegio y en las que reunía, tanto a los jóvenes que lo componían como a los familiares de estos. Siempre inseparable de su acordeón. Fue una gran persona. Un hombre bueno, querido por todos, por sus alumnos y sus familias. Los jóvenes que coincidieron con él en el colegio se nutrieron de su sabiduría, bondad y presencia. Trasmitiendo Fe a través de la música y la amistad. Los jóvenes de entonces, y sus familias lo vamos a recordar mientras vivamos. Descansa en paz Hermano Pepe. Siempre estarás en nuestros corazones.

