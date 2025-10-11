HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?

Así Cáceres retrocede

En las ciudades europeas se está haciendo justo lo contrario de lo que se quiere hacer en la avenida Virgen de la Montaña de la capital cacereña

Antonio Díaz

Delegado De Adenex En Cáceres

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres impulsa un proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña que prevé la eliminación del bulevar central y 26 ... árboles al mismo tiempo que aumenta el pavimento de hormigón. El alcalde afirma que los árboles no pueden ser un impedimento para que la ciudad avance. Y hay que decirle que es justamente lo contrario: la mayor parte de las ciudades europeas y americanas están avanzando plantando más árboles, poniendo más sombras, más arbustos. Todo ello para suavizar las temperaturas y aumentar la humedad ambiental aminorando las consecuencias del cambio climático.

