Noche de guerra

Esta Nochebuena no será noche de paz en Ucrania, Gaza y otras guerras olvidadas por la opinión pública y publicada, como las que desangran Burkina ... Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria o Siria, a las que se suman decenas de menor intensidad en otros rincones del mundo. Un mundo que es más violento que a inicios de este siglo.

«El número de conflictos ha aumentado y el número de muertes relacionadas con combates ha crecido un 97% solo en 2022, con un aumento de más del 400% desde el inicio de la década de 2000», advierte a BBC News Magnus Öberg, director del Programa de Datos de Conflictos de Uppsala (Suecia). Esta advertencia es compartida por Paul B. Stares, del Council of Foreign Relations, otro grupo estadounidense que investiga conflictos globales. Según Stares, «muchos factores pueden explicar esto, desde las crecientes tensiones económicas y sociales en Estados frágiles hasta el aumento de las tensiones entre las grandes potencias e incluso los efectos iniciales del cambio climático».

Un diagnóstico con el que coincide el español Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF) en su informe 'La acción humanitaria en 2022-2023: la emergencia climática agudiza otras crisis'. Una de sus conclusiones es que, como consecuencia del aumento de los conflictos y de los efectos devastadores de la crisis climática, el sistema de ayuda humanitaria global está sometido a una inmensa presión para seguir el ritmo de unas demandas cada vez mayores (en 2022, más de 400 millones de personas repartidas por 82 países precisaban de asistencia, el cuádruple que hace una década).

Sin embargo, muchas de estas cruentas guerras son ignoradas en el primer mundo, al que solo preocupan aquellas que puedan amenazar su prosperidad o estabilidad por su proximidad o sus potenciales efectos económicos, geopolíticos o migratorios. Es el caso de las dos que copan ahora la atención de los medios: la que enfrenta a Israel y Hamás y la invasión rusa de Ucrania, aunque esta se está viendo eclipsada por la primera.

Decía el filósofo irlandés George Berkeley que «ser es ser percibido». Por tanto, lo que no percibimos no existe para nosotros y lo que no se nombra cae en el olvido. Y Ucrania empieza a sufrir en sus carnes lo que otros países víctimas de guerras olvidadas: la falta de visibilidad. Ello hace que decaiga la presión internacional y de la opinión pública para que se le ayude, pues, como explica Jesús A. Núñez, codirector del IECAH, «la atención a una crisis, ayer era Ucrania, ahora Gaza, acaba provocando la desatención del resto tanto en esfuerzos diplomáticos para ponerles remedio como en el volumen de fondos activados para atender a las víctimas (en 2022, diez crisis recibieron casi dos tercios de toda la ayuda humanitaria y Ucrania fue el mayor receptor)». Una prueba de la impotencia de Naciones Unidas para cumplir su mandato principal: mantener la paz y la seguridad internacional. Y es que la ONU es 'de facto' una oligarquía, al estar controlada por los cinco miembros permanentes con poder de veto de su Consejo de Seguridad.

No obstante, la mejor felicitación navideña que he recibido este año incluye una cita de la nobel de la paz Rigoberta Menchú que recuerda que «la paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz».