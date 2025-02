Esta semana hemos conocido las dos caras de esa moneda trucada denominada eufemísticamente como gestación subrogada y en plata como vientres de alquiler.

El anverso es una rica y famosa en edad de ser abuela más que madre que ha alquilado el vientre de otra ... mujer en Miami para tener un hijo que supla al que perdió trágicamente hace unos años.

El reverso, una joven rumana sin posibles detenida por la policía acusada de vender el bebé que parió en el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena a una pareja de compatriotas por 2.000 euros.

Este caso apenas ha tenido eco mediático fuera de Extremadura. Sin embargo, el otro, el de Ana Obregón, ha copado portadas e informativos en radio y televisión, reabriendo el espinoso debate sobre si hay que legalizar la gestación subrogada. Esta técnica reproductiva está prohibida en España y es calificada como una forma de violencia contra la mujer por la reciente reforma de la ley del aborto promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Esto no es óbice para que exista una puerta de atrás legal que permite, bajo ciertas condiciones, a quienes han adquirido un bebé por esta vía en países donde es legal, como Estados Unidos, Canadá, Ucrania o Georgia, inscribirlo en el registro civil español como hijo adoptivo. Hace un año, el Supremo así lo avaló como publicaba este periódico el pasado viernes. El Alto Tribunal prima el bienestar del niño, pese a considerar que la gestación por sustitución vulnera los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del recién nacido, ya que trata a ambos como «simple mercancía».

Esa es la madre del cordero. En la actualidad, la lógica del comprar y vender no se aplica solo a los bienes materiales, sino que gobierna cada vez más otros aspectos de la vida, como advierte Michael Sandel en 'Lo que el dinero no puede comprar: los límites morales del mercado'. Por ende, diagnostica este filósofo político estadounidense, hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado. La diferencia es que la primera es una herramienta valiosa y eficaz para organizar la actividad productiva, y la segunda es una manera de vivir en la que los valores mercantiles penetran en cada aspecto de las actividades humanas y las relaciones sociales están hechas a imagen del mercado. Es decir, la sociedad se ha tornado un hipermercado en el que prácticamente todo se puede comprar o vender, hasta un hijo, una mujer para tener relaciones sexuales o el derecho a contaminar; todo tiene un precio, incluso aquello que tiene un valor incalculable como el aire que respiramos, una vida, el cuerpo humano o la intimidad. Y, paradójicamente, al ponerles precio, al cosificarlos y convertirlos en mercancía, se degrada su valor, se los corrompe.

Según Sandel, el razonamiento mercantil vacía la vida pública de argumentos morales, porque parte del atractivo de los mercados estriba en que no emiten juicios sobre las preferencias que satisfacen. Los mercados no reprueban nada, solo preguntan: «¿Cuánto cuesta?». Para este premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, necesitamos un debate público sobre los límites morales del mercado, necesitamos preguntarnos si hay ciertas cosas que el dinero no debe comprar. Por dos motivos, porque una sociedad en la que todo está en venta aumenta la desigualdad y la corrupción.