El triunfo del malismo

Septiembre es el mes de los buenos propósitos, y qué mejor propósito que intentar ser como Antonio Machado, un hombre, en el mejor sentido de ... la palabra, bueno. Pero la bondad es una virtud que cotiza a la baja en un mundo en el que una creciente legión de 'camisados' exalta, casi a partes iguales, al fuerte y al pícaro, a Putin y a Trump, y en el que Hobbes y su creencia en que el hombre es un lobo para el hombre están triunfando sobre Rousseau y su fe en que el hombre es bueno por naturaleza. La bondad es vista como un signo de ingenuidad y debilidad. Así, quienes comparten la fe rousseauniana son tachados de buenistas.

El diccionario de la RAE define el buenismo como «la actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia». Y precisa que este término se usa más con sentido despectivo. En la misma línea, la Fundéu explica que se emplea de modo peyorativo con el significado de «conducta basada en la creencia de que los problemas pueden resolverse a través del diálogo, la solidaridad y la tolerancia».

Para los hobbesianos y maquiavélicos, la realidad contradice la doctrina de la bondad universal. Mas disfrazan de realismo lo que es malismo, vocablo que la Fundéu considera válido para referirse a la «tendencia a creer en la maldad inherente del hombre y en la fuerza y la violencia como vía más eficaz para resolver determinados conflictos». Por su parte, el ilustrador e historietista Mauro Entrialgo, autor de 'Malismo: la ostentación del mal como propaganda' –que saldrá a la venta el 7 de octubre– llama malismo al «antiintuitivo mecanismo propagandístico que consiste en la ostentación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial». Es, por ejemplo, lo que los líderes ultraderechistas hacen cuando arremeten contra consensos de mínimos como la justicia social o la Agenda 2030, las «paguitas» o la acogida de migrantes menores, o contra los musulmanes, rojos, verdes, independentistas, gais, lesbianas o trans mientras son jaleados por su fanática clac al grito de «¡que se jodan!» o «¡a por ellos, oé!».

Y, como reflejan las guerras de Ucrania o Gaza y el éxito electoral de la extrema derecha aquende y allende el Atlántico, los malistas están imponiéndose al lograr azuzar y capitalizar el descontento social camuflándose de políticamente incorrectos, de antisistemas que espetan (pos)verdades como puños y prometen un nuevo orden. No filosofan a martillazos como Nietzsche, discursean motosierra en mano, pero no desentonarían en sus bocas citas 'punkis' del polémico pensador alemán como esta: «¿Queréis que el hombre bueno sea modesto, diligente, bienintencionado y moderado? A mí se me antoja el esclavo ideal». O esta: «¡Cómo puede buscarse en la más profunda necesidad vital, en el egoísmo estricto, el principio del mal y, a la inversa, exaltarse el síntoma típico de decadencia, de contradicción de los instintos –el altruismo y el amor al prójimo (alterismo)–, como el valor superior!».

Trump y Milei son sus 'superstar'; Elon Musk, su profeta, y Putin y Netanyahu, sus ángeles de la muerte. El miedo y el odio son sus armas; la crispación y la polarización, sus (sin)razones de ser. Medran en el estiércol y, por eso, lo enfangan todo. No tienen sentido ni medida, porque, como versificó Antonio Machado, «Es el mejor de los buenos / quien sabe que en esta vida / todo es cuestión de medida: / un poco más, algo menos…». Mas, lamentablemente, son malos tiempos para la lírica machadiana.