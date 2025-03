Primera persona del singular

El pasado miércoles murió Diego Bardón, un loco genial al que tuve la dicha de conocer. Compartíamos la afición por correr, la membresía al Club ... Maratón Badajoz (CMB) y un gran amigo, Antonio Barquilla, antiguo periodista de esta casa, un referente profesional y personal para servidor y, me consta, para muchos, y báculo firme y desinteresado en el que se apoyó Bardón en los últimos años.

Bardón repetía que «no hay que tener miedo a nuestra singularidad». Porque este extremeño universal, artista polifacético, torero pánico-patafísico cóncavo-convexo, periodista y maratoniano que inventó una nueva modalidad, la carrera de espaldas, era por encima de todo un personaje singular. Pero «ser singular es jodido, es duro. El sitio más confortable es la mediocridad, situarse en el medio, en el centro (...). Para ser mediocre no tienes que liberar tu singularidad», admitía en una entrevista que le hizo en 2016 el compañero del CMB Manuel Martín Manso.

En efecto, ahora, como dice la periodista estadounidense Sarah Jaffe, «todo el mundo quiere ser de clase media». Quizá sea por esa ilusoria idea de que, si se da la vuelta a la tortilla, los que están en el medio se mantienen en el mismo sitio. Por otro lado, el turbocapitalismo ha encontrado la forma de mercantilizar las apariencias, que son una falsa singularidad, vía redes sociales y la publicidad (la psicomagia negra, como la califica uno de los amigos pánicos de Bardón, el poliédrico artista Alejandro Jodorowsky). Nos hacen creer que seremos exclusivos por vestir tal o cual prenda, comer esto o aquello o ir a allá o acullá. Sin embargo, al final, es una manera sutil de generarnos necesidades innecesarias, estandarizar nuestros gustos, sentimientos y pensamientos y, por ende, estimular nuestra pulsión consumista.

Bardón, en cambio, siempre nadó a contracorriente, al margen de modas y modos, de bandos y banderías. Siempre se resistió a ser encasillado. Militó en el Partido Comunista, un pecado de juventud del que se arrepentía, pues abominaba tanto del «fascismo de izquierdas» como del de derechas. Era más de Morante que de José Tomás, más de Julio Iglesias que de Sabina, acaso porque a veces era cuerdo y a veces loco, le gustaban las mujeres, le gustaba el vino, era un truhan, era un señor, algo bohemio y soñador. Amigo de los tontos, porque «dentro de cada tonto hay un poeta», de lo que no era amigo era de laureles ni oropeles, por lo que no consideraba injusto no haber recibido el reconocimiento público que nunca buscó. Injusto consideraba que no haya sido reconocida como merece la atleta pacense Tina María Ramos, la reina de los maratones. Algo con lo que coincido plenamente.

Mas don Diego sostenía que él era innecesario y que no había hecho nada relevante. Una sentencia con la que reflejaba la idea del absurdo de la vida, esa que Albert Camus plasma ya al inicio de 'El mito de Sísifo': «No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía».

Y Bardón tuvo la vergüenza torera de dar sentido a su existencia, como Sísifo, intentándolo una y otra vez sin miedo a caer o rodar cuesta abajo –«en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada», dejó escrito en su esquela a modo de epitafio-, y, siguiendo a Nietzsche y Foucault, convirtiendo su vida en una obra de arte.