Los bancos maltratan a los mayores

Los bancos se comprometieron a facilitarnos a los mayores trámites y resulta que seguimos igual, y así lo prueba lo sucedido a mi señora, que, ... asesorada por mí, recurrió a la banca 'online' del BBVA para que le facilitara un nuevo pin de su tarjeta de débito porque se le había bloqueado el suyo. La operadora le hizo la pregunta de seguridad, pero, como tiene deficiencia auditiva, no entendía bien y yo le iba asesorando con el manos libre del móvil. Pero su teléfono es de tecnología simple, no es un 'smartphone', solo se pueden enviar y recibir sms. Nos dijeron que le mandarían un código numérico de seguridad. Había que confirmarlo, pero el móvil de mi señora no lo permitía y había que colgar y volver a llamar. Pero cuando lo hacía, ya le atendía otra operadora y tenía que contarle la misma historia y, entonces, expiraba el código y tuvimos que repetir todo el proceso con varias operadoras. Mi señora se puso nerviosa y no entendía algunas veces las preguntas que le hacían y preguntamos a la última operadora si no había alguna otra forma para comunicarle el pin. Al final, sintiendo impotencia, mi señora se quedó sin batería en el teléfono después de tres horas intentando lograr el nuevo pin. Entonces, llamé por mi móvil y puse una incidencia y resulta que no me dieron el código. Llamo otra vez y me dicen que no consta ninguna incidencia. Vuelvo a llamar y me dice otra operadora que ya se pondrá en contacto conmigo y que pruebe en el cajero pasadas 24 horas y se desbloqueará la tarjeta. Después de tres intentos, nada. Han pasado tres días y no se ha puesto nadie en contacto con nosotros. ¿Este es el compromiso de los bancos de ayudar a los mayores y facilitarles el cambio tecnológico? No nos hacen ni caso, lo suyo es pura fachada y marketing, solo les interesa nuestra pensión y nuestros ahorros. Los mayores no cuentan, no vale el compromiso de los bancos con el Gobierno y los pensionistas.

