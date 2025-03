Un viajero sorprendido

Cuenca es, como Cáceres, una ciudad Patrimonio de la Humanidad y un descubrimiento que sorprende a quien la visita. La primera sorpresa la tuvimos nada ... más llegar, pues nos encontramos con que no podíamos usar un ascensor porque no teníamos tique de parking; y subir con las maletas era un poco penoso. Pues bien, preguntamos a unos jóvenes ejecutivos y nos solucionaron el problema utilizando el suyo. Lo primero que encuentras es la amabilidad de los conquenses con el visitante y eso, tan importante, lo descubrimos de entrada. La segunda sorpresa es encontrarnos caminando por unas calles que conservan el aroma y las estructuras de siglos pasados. Cuenca es una ciudad muy evocadora donde es fácil trasladarte en el tiempo. La tercera sorpresa es comprobar como un seminario instalado en un palacio del casco antiguo se ha reconvertido, en parte, en una hospedería dotada de todas las comodidades, en un ambiente relajado y cordial, con una directora fuera de serie.

En nuestro recorrido del día siguiente no dejó de sorprendernos la visita al museo de arte contemporáneo de Fernando Zóbel en una casa colgada al borde del abismo (no se dice «colgantes» pues te lo recriminan). Luego, al pasar el arco bajo el Ayuntamiento, nos sorprende la catedral inacabada que no da idea de lo grande que es por dentro (pues ha sido ampliada, incluso situando la cimentación a 30 o 50 metros, en el abismo) y el mérito artístico de sus capillas y enterramientos.

Por calles estrechas y subiendo cuestas, como en Cáceres, llegamos al castillo y desde allí las vistas son preciosas hacia los dos ríos, el Júcar y el Huécar; el Parador allí abajo y una tirolina para los valientes que quieren volar sobre el cauce del río. Solo de pensarlo me da vértigo. Pero algunos lo disfrutan.

Y qué decir cuando comimos o cenamos. Cuenca, como Cáceres, ha sido Capital Española de la Gastronomía, ellos en este año 2023. Cuenca es por tanto una sorpresa «por todo lo alto» pues está situada a 1.000 metros sobre el nivel del mar.