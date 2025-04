No sabéis lo que tenéis

Comenta Compartir

Del 26 al 28 de septiembre se ha celebrado en Cáceres en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' la reunión anual de ... la Sociedad Internacional de Innovación y Tecnología Médica. Ya suponía un éxito el que se haya elegido a Cáceres para esta reunión internacional que se celebra en ciudades de mayor tamaño y con instalaciones médicas mucho mayores (en Lukang la anterior y en Washington la próxima). No voy a entrar en el contenido de este encuentro porque ya fue muy bien explicado por Álvaro Rubio en su reportaje del día 27. Me limitaré a reproducir los comentarios de los congresistas expresados en la cena de clausura a la que asistí. Para algunos, conocer las instalaciones del centro fue una sorpresa. Otros sin embargo ya llevan 10 años, o más, colaborando en sus actividades. Se iban muy satisfechos por lo que aquí han visto y por la organización que, además de jornadas intensivas que han aprovechado para aumentar sus conocimientos, los ha llevado a disfrutar de Cáceres, esta maravillosa ciudad, que no llega a los 100.000 habitantes, pero que tiene una brillante actividad cultural. Nuestra Ciudad Antigua, explicada en inglés por un guía que aportó el Ayuntamiento les fascinó, aunque ya tuvieron ocasión de pisarla cuando se celebró el acto de apertura en el salón cedido por la Diputación y cuando la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno les mostró el Palacio de los Golfines de Abajo.

Una ciudad y un centro «de excelencia». Pero nos reprochan a los extremeños en general y a los cacereños en particular que «no sabemos valorar la excepcionalidad del CCMIJU, porque no hay otro igual en Europa». Aunque sabemos que nuestras autoridades lo apoyan cuando tienen ocasión, echamos en falta su presencia en esta reunión tan importante. Sabemos que tienen muchas tareas, pero pocas tienen la repercusión internacional que ha tenido esta, con la intervención de líderes mundiales en la medicina innovadora. La población estaba entretenida con sus festivales. Desde la asociación Ascemi les invitamos a unirse a alguna de las visitas que organizamos con la Universidad de los Mayores o las asociaciones de vecinos. Ya estamos cerca de los 30.000 visitantes a los que hemos mostrado el centro.

Temas

Cartas al director