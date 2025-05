Comenta Compartir

No todo lo nuevo es progresista. Porque podemos avanzar por un camino que nos lleve a un lugar equivocado, que no es mejor que el ... de partida. Lo define el diccionario de la Real Academia cuando a ese avance le pone la condición de perfeccionamiento, es decir, la mejora de lo que hasta ahora existía. La naturaleza tiene su ritmo y no podemos alterar lo que es consustancial a su existencia. La acción individual no puede cambiar lo que funciona por una ley natural. Al menos hasta ahora...

Por eso me resulta un poco chocante que la izquierda se autodefina como «progresista». No pongo en duda los progresos de la humanidad, en sus muchos años de existencia. Pero no todos son debidos a la izquierda, sino a la evolución del conjunto de la sociedad. No pueden apropiarse de lo que es un esfuerzo de todos. Y me desconcierta que hablen de progreso cuando sus logros afectan solamente a un pequeño grupo social, a una minoría; y lo muestran como un gran avance para la humanidad. Y, sobre todo, no puedo estar de acuerdo con determinadas actuaciones que están perjudicando a la sociedad y las venden como progreso. ¿Es de progre fumarse un canuto? Veamos un ejemplo. Nos suben un tanto por ciento a los pensionistas para mejorar nuestras pensiones y resulta que la subida de los precios por la inflación anula el efecto beneficioso del aumento de la asignación mensual. No solamente no mejoramos, sino que en algunos casos no nos llega lo que recibimos para pagar los gastos del mes. Es una falacia que tiene como finalidad atraer votos hacia el gobierno que impulsa esas políticas. ¿Qué entienden cómo progreso? ¿Que los ciudadanos tengan libertad para reducir la población? ¿Que los chicos puedan cambiar de sexo sin el conocimiento de sus padres? ¿Que los jóvenes formados en España encuentren trabajo en el extranjero? La realidad es que no encuentran aquí oportunidades para desarrollarse y en otros países les pagan mucho más. Podría citar otros ejemplos, pero los dejo al criterio de cada lector.

