Innovación y turismo en Cáceres

Los que tenemos ya una cierta edad hemos sido testigos directos de los cambios de todo tipo que se han producido en la vida de ... nuestra ciudad. Recuerdo que, en mi primer trabajo, hacía las anotaciones en los libros de contabilidad con una pluma de palillero mojada en la tinta de un tintero de mesa que, cada mañana, rellenaba el ordenanza. Hoy se hacen gestiones 'on line'.

El turismo, como manifestación social, no ha estado al margen de estos cambios. Las ciudades con un casco histórico importante eran visitadas con admiración por personas cultas que se emocionaban al contemplar sus monumentos. Hoy el turismo se hace por otras razones más. Se vive como una experiencia que nos saca de la rutina diaria y nos permite conocer formas de vida del pasado. Las ciudades históricas no pueden esperar pasivamente a sus visitantes, no pueden ser un museo muerto, sino la representación o evocación de lo que fue su pasado, que han de mostrar de forma atractiva. En cierto modo, es un turismo-espectáculo.

En nuestro privilegiado casco histórico cabe la posibilidad de utilizar la innovación con procedimientos técnicos que nos permiten 'saludar' a quienes construyeron los palacios, casas, iglesias y el conjunto urbano con representación de los hechos históricos más relevantes. Bastaría con colocar en los zaguanes un código QR que nos llevará a un vídeo en que el personaje cacereño nos saluda y nos cuenta su vida y obra en nuestros móviles. Además, el visitante quiere participar de esa historia que se reproduce, siendo 'actor por un día' y colocando su testimonio en las redes sociales con la enorme consecuencia que eso tiene como promoción de las visitas a nuestra ciudad. Hace años probé esta experiencia y tuvo un gran éxito con la entrega de las 'Ordenanzas de Isabel la Católica al Ayuntamiento'. Pero eso es tan sólo el principio de un camino muy largo. Ahora que pretendemos conseguir la designación de Capital Europea de la Cultura en 2031, sería el momento de utilizar esos recursos tecnológicos que muestren a todos, la riqueza que se esconde en nuestro excepcional conjunto histórico. Y no es necesario que sean personas muy cultas las que sepan apreciarlo, sino que se adapte al nivel cultural de quienes nos visitan.