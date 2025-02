Una hazaña deportiva

¿Quién nos iba a decir que aquel niño al que veíamos entrenar durante horas en las alfombras del Norba Golf de Cáceres, bajo la atenta mirada de su padre, competiría algún día con figuras del golf como Tiger Woods o Phil Mickelson? ¿Y que ... superaría en la clasificación del Open Británico a ganadores de torneos como Fitzpatrick, Harman, Olesen, Matsuyama, Leonard, Molinari, Finau, De Chambeau, Mc Ilroy, o su compatriota Elvira? ¿O que conseguiría pasar el corte haciendo un -3, el mejor resultado de la jornada, en unas condiciones muy difíciles? ¿O que llegaría a ocupar el puesto 121 del ránking mundial o el 128 en el de la Fedex? ¿O que ganaría torneos del Tour Europeo en Marruecos, Qatar o Kenia, con solo 38 años? ¿Y que conseguiría la tarjeta para jugar en el mejor circuito de golf del mundo, la PGA, en el que está consiguiendo resultados importantes que llevan aparejados sustanciosos premios en metálico y posibilidad de participar en otros torneos?

Como lo he visto crecer desde que en 1993 se abrió el campo de golf en Cáceres y suelo encontrarlo de vez en cuando, me siento partícipe de sus triunfos y pienso que todos los cacereños deberíamos estar orgullosos de que uno de nuestros paisanos, Jorge Campillo Álvarez, lleve el nombre de Cáceres por todo el mundo con la elegancia y el buen estilo con que lo hace Jorge. Y que debería ser un ejemplo para nuestros jóvenes. Ha llegado hasta aquí con el esfuerzo diario, aunque a veces no le apetecía porque los entrenamientos eran duros (aún recuerdo como le protestaba a su padre cuando este le decía que tenía que seguir insistiendo hasta sacar el golpe perfecto). Y buscar a alguien que te aconseje adecuadamente para seguir un camino acertado. Su paso por la Indiana University le abrió muchas puertas y le proporcionó los primeros éxitos que le animaron para hacerse profesional.

En el Norba estamos orgullosos de sus triunfos y lo celebramos poniendo piedras en el tee de salida de profesionales del hoyo 1. Estamos dispuestos a que todos los alrededores del tee se llenen de piedras que conmemoren sus éxitos. Es una buena imagen de Extremadura y de España que se proyecta en el ámbito deportivo y que le hemos reconocido con el 'Premio de Extremadura al deporte en 2022'.