La ermita de San Jorge de Cáceres

A quienes nos gusta contemplar los monumentos y disfrutar del poder evocador del pasado que tienen, nos duele en el alma que el tiempo los ... vaya deteriorando, cada vez más, hasta llegar a convertirlos en una romántica ruina, perdiéndose incluso su memoria.

Cada cierto tiempo leo proclamas en favor de la ermita de San Jorge, situada a unos 12 kilómetros de Cáceres, en una dehesa llamada 'Los Mogollones', junto al castillo del mismo nombre que perteneció a esta familia ilustre cacereña, protagonista de su historia. Contiene unas pinturas de Juan de Ribera en un estado penoso, no solo por el deterioro causado por el paso del tiempo, sino por los actos vandálicos cometidos contra ellas.

Nuestro deseo sería poder conservar todo nuestro patrimonio histórico. Pero tenemos mucho y los recursos son limitados. Por ello sería conveniente establecer, por parte de los técnicos y profesionales de la arqueología y de la historia, una lista de prioridades con el fin de que, al menos los más importantes, no se perdieran, y los políticos tuvieran una base para decidir los que se deben restaurar.

Yo no soy técnico, por lo cual solo puedo opinar según mi leal saber y entender. Ejerzo ese derecho ciudadano. Soy economista y por tanto incluyo, junto al criterio histórico-artístico el de rentabilidad, bien sea económica, porque aporta ingresos, o social porque es muy visitado. Y me parece que lo de la ermita no es una inversión prioritaria. Hay otras que estarían delante en esa lista elaborada por los técnicos. Por ejemplo, por citar solo una, mejorar la accesibilidad en el recorrido por la Ciudad Antigua de Cáceres, construyendo una «pasera» de granito que facilite la visita no solo a quienes van en silla de ruedas, sino a todos los demás (señoras con tacones, mayores a los que se nos clavan en la suela las piedras de la calzada) evitando así torceduras de tobillos y cumpliendo la ley de accesibilidad. Como está en Cuenca (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) o en Medinaceli. He visitado la ermita varias veces. Y reconozco que el lugar y el monumento tienen su encanto. Pero ¿pensamos que ese lugar apartado puede atraer muchas visitas? O que, por su valor excepcional ¿merece ser conservado, cueste lo que cueste? ¿No es más una bonita excursión para los cacereños? Pues, pongamos de nuestro bolsillo el dinero para repararlo.