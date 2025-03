En alguna publicación he leído que están pensando las autoridades de tráfico en limitar la concesión de permiso de conducir, es decir, retirar el permiso ... a partir de una determinada edad, que suele fijarse en los 75 años, para evitar que siga subiendo el número de accidentes. Quien así piensa, sin que se dé cuenta, está cayendo en un prejuicio de edadismo. Supone que todos los que cumplimos años estamos en iguales condiciones físicas y psíquicas. Es un gran error, como demuestran los hechos, pues cada uno hemos llevado una vida diferente, con o sin enfermedades, y condicionada por las circunstancias de nuestro trabajo, del ejercicio físico y la alimentación.

No hay duda de que está mal informado puesto que los mayores causamos en España, un 17% menos de accidentes que la media. Las razones son evidentes: una mayor pericia en la conducción como consecuencia de los kilómetros recorridos; mayor conciencia del peligro que supone el exceso de velocidad; capacidad de análisis de conductores peligrosos (yo puedo detectar nada más verlo delante de mí, un coche que puede ponerme en peligro de accidente) y sobre todo una educación y un respeto a las personas que comparten el tráfico con nosotros.

Sería más lógico que tuvieran que pasar pruebas y limitaciones quienes más accidentes causan: los jóvenes. Por falta de experiencia, por el exceso de competitividad (les encanta adelantar, y más si es un coche de alta gama) y porque vemos que cada vez hay más personas que consumen drogas y no se privan de conducir. El exceso de velocidad es generalizado y mi opinión está contrastada porque pongo el limitador a la velocidad que indican las señales y todos me pasan, coches grandes y pequeños. Y no soy un conductor lento…