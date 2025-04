Los votos ¿perdonan todo?

Comenta Compartir

Como observador imparcial y externo, he podido comprobar que en los partidos políticos quien consigue una mayoría absoluta de votos pasa a engrosar las filas ... de los «dioses del Olimpo» y los compañeros los veneran con admiración y respetan sus «sabias opiniones». Es algo que me llama poderosamente la atención, porque no se elige al más preparado, al más capacitado, al más competente, sino a quien tiene la habilidad suficiente para atraer a los votantes (piensen en Donald Trump). Siendo realistas, es verdad que solamente triunfan los que ganan la confianza de quienes ejercen su derecho ciudadano y muestran sus preferencias para llevarlos al poder. Ni siquiera se elige a los que presentan un mejor programa político porque piensan los candidatos que quienes tienen que votar no se los leen. Y estos no los leen porque «como nunca se cumplen». Unos por otros y la casa sin barrer… No votamos «a favor de» sino «en contra de».

Pues así no se solucionan los principales problemas que tienen los ciudadanos. Cada uno ejerce el poder de acuerdo con su ideología y lleva a la práctica aquellas medidas que piensa que le van a reportar más votos en las próximas elecciones. Pero para que la administración del Estado funcione, tiene que haber políticos que piensen de otra manera. Y la verdad es que la democracia, con muchos defectos, funciona en España. No todos los políticos son iguales: no a todos les ciega la ambición del poder, ni entran a la política para forrarse. Los hay que entienden esta actividad como un servicio al ciudadano y se desviven para atender todo lo que se les reclama. Así algunos acaban como 'juguetes rotos' por exceso de trabajo o decepcionados porque su esfuerzo no se ve reconocido por los votantes. Sin embargo, no comprendo que a los funcionarios se les exijan unas pruebas para desempeñar un puesto en la Administración y no se exija lo mismo a los políticos que deberían pasar por la Escuela de Administración Pública para adquirir conocimientos y demostrar su capacidad. Al fin y al cabo, son ellos los que deben tomar las decisiones y han de ser acertadas. Odio la corrupción y toda mi vida he procurado ser honrado. Pero odio más la ineptitud porque perjudica al conjunto de la sociedad con normas que producen efectos contrarios a los que se proponían para solucionar un problema concreto.

Temas

Cartas a la directora