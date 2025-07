Comenta Compartir

Cada día vemos más turistas por las calles de Cáceres, especialmente en el recinto de la Ciudad Monumental, lo cual es una buena noticia para ... los negocios locales. Pero tiene también su parte negativa porque, cada espacio, tiene una capacidad determinada que, si se sobrepasa, provoca incomodidades. No es el momento más adecuado para visitar el 'Tercer Conjunto Monumental de Europa' en las fechas en que se celebran el Womad, el Mercado Medieval o el Festival de Teatro porque en esos momentos se devalúa el valor de esta joya histórica y se utiliza sólo como un simple decorado «que hace bonito para celebrar otras cosas». El momento ideal para visitar nuestras construcciones y admirar su encanto es por la noche, con guía experto y si es posible, con animación teatral. Me parece que el objetivo no debería ser aumentar las pernoctaciones sino conseguir que nuestra oferta de calidad llegue a ser 'de excelencia'.

Mis compañeros jubilados del Banco de España me pidieron que les organizara un programa de fin de semana para disfrutar completamente de la visita. Saliendo un viernes por la tarde de Madrid, llegaron a Cáceres hacia las 8 y se alojaron en uno de nuestros magníficos hoteles. Tras la cena, realizamos la visita nocturna a la Ciudad Monumental con la simpática ayuda de los 'Cuentatrovas de Cordel'. A la mañana siguiente, tras el desayuno, visitaron el museo Helga de Alvear para seguir por el museo Arqueológico donde se representaría el monólogo histórico-participativo de Gómez de Solís (ahora en obras, irían a la Casa de los Caballos). Para la comida, les recomendé un buen restaurante de las inmediaciones. Por la tarde, visita guiada al museo Vostell-Malpartida, donde disfrutaron de un concierto de Nickelharpa. Tras admirar la belleza de 'Los Barruecos', volvieron a Cáceres para conocer el paseo de Cánovas, terminando en una tienda de productos ibéricos. La cena en el hotel, con una actuación musical, mientras se tomaban una copita. El domingo, tras degustar el desayuno con migas, visitaron el Palacio de los Golfines de Abajo, Santa María, el palacio de Carvajal y el Centro de Interpretación de la Torre de Bujaco. Tras la comida, que incluiría la Torta del Casar, volvieron a Madrid. Me pusieron un 9,5 de nota media. Y faltaba visitar el CCMIJU…

