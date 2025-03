Me gustan las fábulas porque recogen la experiencia de las gentes del pueblo adquirida durante muchos años de su vida. Se atribuyen casi todas a ... Esopo, aunque eso no puede ser verdad, porque no tuvo tiempo en su vida para escribir todas las fábulas que se le atribuyen.

En concreto, hay una que me ha impresionado vivamente y que se ha grabado en mi subconsciente como una alarma, algo que siempre hay que tener en cuenta. Es la de 'La rana y el escorpión'. Y no soy yo solo el que la recuerda, sino que ha sido muy empleada en el cine ('Mr. Arkadin', de Orson Welles), en series ('Los Soprano', Tony Soprano; y en 'Los hombres de Paco', Povedilla), en la música (Banda Megadeth, The Scorpion; y Grupo 883 'La rana e lo scorpione'), libros (como 'El saurok y el jinyu'); incluso en discursos como hizo Cristina Fernández de Kirchner al referirse al sector financiero argentino. Yo haré mi propia versión, con pretensiones literarias, con adornos y con humor, que rebajen el sabor cruel que encierra: un escorpión salió a pasear atravesando un arroyo seco. De repente, se desencadenó una tormenta que hizo que el cauce del arroyo se llenara de aguas turbulentas. No podía regresar a su refugio bajo las piedras, con sus crías, al otro lado de las aguas. Vio entonces a una ranita que contemplaba desde la orilla el cauce que se había llenado de improviso. No se asustaba porque era buena nadadora. Se acercó entonces el escorpión y le pidió que lo llevara sobre su lomo para pasar la corriente. A la rana, de ojos saltones, se le salían de las órbitas y pensó que no había oído bien. ¿Cómo has dicho? Pues eso, que me ayudes a pasar al otro lado… ¿Y no me picarás? No, te lo juro por todos los demonios que no te haré daño. Como a la rana también le interesaba pasar al otro lado, aceptó el acuerdo y el escorpión se subió sobre su resbaladizo lomo, agarrándose con sus patas. Cuando iban por la mitad del arroyo, la rana sintió un picotazo en el lomo y el dolor la fue paralizando. Mientras empezaba a ahogarse preguntó: ¿Por qué lo has hecho? Es mi condición, respondió el bicho malo. Moraleja: no debemos fiarnos de los seres que llevan veneno en su interior porque pueden sentir la tentación de picarnos, y causarnos la muerte, aunque ellos también sean perjudicados. Al buen entendedor…