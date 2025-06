Cáceres quiere toros

Comenta Compartir

Es tan evidente la afirmación que ha sido refrendada en los dos días en que se celebraron en la centenaria plaza de la Era de ... los Mártires de Cáceres, que se ha llenado como yo no recordaba desde los tiempos de El Cordobés, llegando a ponerse el cartel de 'No hay billetes'. Y no han salido defraudados los asistentes a esta ceremonia de valentía en la que el torero, siguiendo unas reglas estrictas, aunque con la aportación estética de su concepción particular de este arte, trata de conseguir dominar la fiereza del toro, un animal privilegiado en cuanto a los cuidados que recibe y que muere con la posibilidad de herir a quien se atreve a enfrentarse a él. Es una lucha de poderes pues la fuerza física del animal es inconmensurablemente mayor que la del torero que se vale del engaño para llevarlo por donde quiere. ¿Qué busca el espectador que asiste a esta ceremonia ritual del enfrentamiento del hombre con la fiera? Pues, sin duda, compartir con otros la emoción que proporciona la habilidad del torero, que sabe salir valientemente y con arte de esa situación tan peligrosa. Que nadie piense que van buscando sangre, del torero o del toro, porque no es un espectáculo cruel, sino cruento, en el que la violencia está sometida a unas reglas que cuando se incumplen son rechazadas sonoramente por el público. Y al torero no le importa solamente el dinero que gana (ser futbolista sería menos arriesgado y algunos ganan mucho más), sino una emoción que cobra fuerza cuando uno se faja con el animal y lo siente pasar «junto a la barriga» siguiendo la muleta. Alguna vez he podido comprobarlo, aunque con una vaquilla o torito pequeño. Por ello no considero lícito que una minoría, que desconoce el contenido y la razón de ser del toreo, intente imponer su ideología al conjunto de los ciudadanos que desde jóvenes han sentido afición y verdadera pasión por este «arte efímero» pues se produce y se consume en un instante. Se quedan en lo superficial que es «el maltrato animal» y aceptan que este se produzca en otros ámbitos. ¿O no comen carne?

Espero que nuestra veterana plaza (1846) se recupere de la incuria con que han tratado de arruinarla (siendo monumento histórico) cuando puede tener además otros usos para los ciudadanos de Cáceres y provincia.

