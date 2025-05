Cada noche, me siento al borde de la cama antes de acostarme y pienso en el poco tiempo transcurrido desde que realicé la misma acción ... el día anterior. Los días pasan volando. Y las noches, también, aunque no suelo darme cuenta porque duermo muy bien. Pongo el despertador en la radio y dejo que el locutor vaya contando historias, que normalmente no me interesan, así es que, en determinado momento del que no soy consciente, dejo de oírlo y el aparato se apaga automáticamente cuando transcurre una hora desde que lo puse en marcha.

Se oye de nuevo por la mañana la voz del locutor y me despierto escuchando las noticias del día. Y no puedo evitar sentir tristeza, angustia, preocupación... porque el mundo está muy revuelto. Seguramente siempre ha sido así, pero yo no me enteraba porque no escuchaba los informativos cuando tenía que ir a trabajar, con las prisas por arreglarme y desayunar para llegar a tiempo.

Me levanto, hago un poco de gimnasia, cambio el día en el calendario de los indios hurones que me traje de Canadá (porque los jubilados perdemos la noción del día en que vivimos) y, tras haber cumplido con mi rutina en el aseo (rellenar un autodefinido), bajo a desayunar. Es raro el día que no oigo pelearse a los políticos. Luego les echamos la culpa de la polarización que existe en el país, sin pensar que la culpa la tenemos todos los ciudadanos porque no votamos a los moderados, sino a los que se pelean. Recuerdo la época de la Transición (en la que más libertad hemos tenido) cuando la plebe enardecida gritaba en los mítines de Alfonso Guerra ¡Dales caña! ¡Dales caña! Y es que a los que no «dan caña al contrario», no les votamos. Lo normal es que votemos contra alguien. Pocas veces hemos leído su programa para ver si estamos de acuerdo con lo que proponen.

Yo, que soy de natural optimista y adicto al chocolate negro con almendras, que tiene no sé qué sustancia que ayuda a ver la vida con mejor color, me deprimo con estas actitudes. Me pesan los días...