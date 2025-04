Cuando el presidente del Gobierno le reprochaba al del PP que «había leído poco a Maquiavelo» me picó la curiosidad y quise recordar las ideas ... de este famoso asesor italiano. Porque en mi juventud me explicó mi profesor los consejos que daba a 'El príncipe' (parece ser que era Fernando el Católico).

Lo primero que encontré fue que «el fin justifica a los medios». Da igual con quien pactes con tal de conseguir el objetivo de mantener el poder. Ni lo que tengas que concederles a tus socios para ganar sus votos, aunque perjudiques al resto del Estado. Está claro que lo sigue al pie de la letra. Sigue diciendo Maquiavelo que «la naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad». La verdad es que se lo dijo con un poquito de chulería, algo así como «¿Dónde vas, insensato, queriendo ser presidente?». Sin embargo, todos vimos como corrió detrás de Biden, que no le hizo ni caso.

Nuestro presidente cree en que la clave del éxito es resistir. Sin embargo, Maquiavelo afirma que «la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad». Buscar atajos con ratonería pone de manifiesto la falta de fuerza en los convencimientos, en los valores.

Hay mucha gente que cree en el presidente y le vota, a pesar de todo. Y para eso Maquiavelo hace una observación: «En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven». «El vulgo se deja seducir por la apariencia y el éxito». Eso explica que no se den cuenta de lo que es. Solo ven que es alto y guapo y que habla muy bien el inglés. Y le siguen, aunque cambia de opinión cada vez que le interesa, sin inmutarse, con cara de jugador de póker. Para eso también el italiano tiene una afirmación: «Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas». Es más, le asegura que «quien desee el éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos». Estar al día...

Y el broche de oro lo pone la frase tan rotunda: «La política nada tiene que ver con la moral». ¿Hacen falta más explicaciones? No sé si hago bien en desvelar quien es el asesor principal de nuestro presidente. Es que yo no soy político. Solo soy filósofo, me gusta saber.