Llorar de emoción o el 'Requiem' de Mozart

Nunca había visto llorar al público en un concierto de música clásica. Hace unos días varias personas me confesaron que lloraron y que la emoción ... embargaba su pecho. Yo mismo he vivido esa emoción y me he sentido transportado en un vuelo por espacios etéreos. Era tal la perfección del canto del Coro de la Universidad Politécnica de Madrid (el mejor coro amateur de España) que se me acabarían los adjetivos si me atreviera a calificarlos: excelso, perfecto en su ejecución, con las voces perfectamente acopladas, con una intensidad expresiva que te llega hasta lo más hondo… Su director, el profesor Javier Corcuera ha conseguido algo muy difícil: que todo el coro suene al unísono, con la perfecta armonía de las voces. Esta actividad estaba pensada para la 35ª Conferencia anual de la Sociedad Internacional de Innovación y Tecnología Médicas que se celebrará en el CCMIJU de Cáceres del 26 al 28 de septiembre. Y fue sugerida por un colaborador del centro, el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid Enrique Gómez. Pero no coincidía con las fechas de disponibilidad del Coro. Y por eso se hizo el 29 de junio.

Ha sido posible gracias a la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid, que financió la mayor parte de los gastos del desplazamiento, con la Diputación de Cáceres, que cedió el uso del Complejo Cultural San Francisco. Su presidente, Miguel Ángel Morales, nos recibió rápidamente y supo valorar la propuesta. Todo el personal ha sido amabilísimo con la organización. Y a la ayuda de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte (Victoria Bazaga tuvo ocasión de escucharlos). La UEx, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, también se unió a este extraordinario acontecimiento cultural, que Cáceres se merecía como ciudad Patrimonio de la Humanidad. El CCMIJU, con la colaboración de Ascemi, quería ofrecer a Cáceres un acto que en lo cultural estuviera al mismo nivel que ellos han conseguido en el aspecto científico: el de excelencia. No podía ser menos. Y si hemos conseguido traer a Cáceres algo tan excepcional, desde octubre ya estaremos luchando por traer el Premio 'Princesa de Asturias' de Cooperación Internacional. Con el apoyo de todos los extremeños.

