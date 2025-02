Hoy me han vuelto a pitar en la rotonda de la estación de ferrocarril de Cáceres. Esperé pacientemente para entrar desde la N-630, aprovechando ... un hueco en la circulación, para acceder al carril exterior de mi derecha. Pero por el carril interior apareció, a toda velocidad, un joven que parecía creerse Fernando Alonso porque su único objetivo era adelantar a todos los coches y salir de la rotonda por la avenida de la Hispanidad. Indudablemente, me encontró en su camino y me dio una pitada.

En ese momento me entraron ganas de pararme y explicarle que no se circula así por las rotondas y que con lo que hizo se arriesga a una multa de 200 a 500 euros. Primero por circular a velocidad inadecuada y después por salir desde el carril interior. Tendría que haberse colocado detrás de mi coche y salir por su derecha. Pero no estaba el tráfico para monsergas y solamente levanté mi mano derecha, abierta, para disculparme por haberle molestado y a la vez decirle «Chico, ¿cómo vas así por la vida?, te estrellarás, seguro».

Hace un mes, más o menos, en la misma rotonda, traté de acceder desde la Ronda Norte que viene de la carretera N-521. Y me encontré delante del morro de mi coche a otro que venía, con cara de velocidad, por el carril interior tratando de meterse a la estación. Tuve que frenar y aguantar encima la regañina de la señora que me miró con cara de «jedionda», como decimos en nuestra tierra, afeando mi conducta. ¡Señor, qué atrevida es la ignorancia! Tampoco dije nada, ni pité, porque me parece una grosería y una ordinariez y me vino a la mente escribir esta carta por si acaso uno de esos insensatos que se comportan así en las rotondas, acierta a leerlo. Pero me parece que esas personas, los listillos que creen tener siempre razón, no leen los periódicos. ¡Una lástima!