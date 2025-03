Jato, una gran idea

Comenta Compartir

Antiguamente se decía que «el buen paño en el arca se vende». Hoy, eso no sirve porque hay tanta competencia, para cualquier producto que se ... quiera vender, que es necesario ponerlo en un lugar en el que los posibles compradores puedan verlo bien. Y en las redes sociales. Por eso, me parece una gran idea la que ha puesto en práctica la Diputación provincial de Cáceres al mostrar en la capital lo que pueden ofrecer los pueblos en el aspecto turístico, con sus bailes, gastronomía, recorridos por la naturaleza o simplemente disfrutar de la tranquilidad y el relax que produce la estancia en ellos. ¡Cómo estaba Cáceres! No suele ser normal encontrar atascos cuando vas en coche por la ciudad. Pues había que armarse de paciencia y seguir el ritmo lento, pero es que este fin de semana las calles estaban a tope para ir andando. El éxito de público ha sido «monumental».

Siempre estoy pensando, y algunas veces tengo buenas ideas. Se me ocurre que, puesto que es un éxito que los pueblos muestren en la capital sus recursos de todo orden para que les visitemos, Jato dure todo el año. Una vez a la semana, preferiblemente el domingo, que uno de los pueblos traiga sus bailes folklóricos y productos y los muestre en el Foro de los Balbos (o el atrio del ayuntamiento si hace mal tiempo). Así conseguimos tres objetivos, al menos: 1.- Que los turistas disfruten de nuestras tradiciones conociendo los bailes típicos, que no es fácil verlos, si no es así. 2.- Que los cacereños se acostumbren a visitar las fiestas de los pueblos en los fines de semana. Y, 3.- Que podamos comprar los extraordinarios productos de nuestra tierra, directamente del productor. De rebote, se ayuda económicamente a los grupos que luchan por mantener las tradiciones en sus pueblos. La participación sería voluntaria. Se apuntarían en una lista (que sería pública en una web de Turismo de Cáceres, para que sea limpio y conocido por todos) y se les va asignando por orden de inscripción, el día de su venida. Propongo que les paguen 1.000 euros por cada actuación, con lo cual con un presupuesto de 50.000 euros se cubre todo el año. Es de una rentabilidad extraordinaria. Mucho más que lo que se gasta en un festival o concierto que dura unos días y se lleva un pastón. Ahí lo dejo, por si alguien quiere llevarlo a cabo.

