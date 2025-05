Un espontáneo en el ruedo

Comenta Compartir

Comienzo esta carta a la directora pidiendo disculpas por mi atrevimiento al lanzarme a opinar de política, cuando jamás he pertenecido a ningún partido político. ... Me guío únicamente por el sentido común que tan buen resultado me ha dado en mi vida personal y profesional y que me ha permitido lograr objetivos importantes.

Ni siquiera sé si es posible legalmente lo que quiero proponer, pero soy de la opinión que el progreso de Extremadura lo conseguimos con actitudes positivas, de colaboración. Veo que la relación entre PP y Vox está atascada porque no logran ponerse de acuerdo en las pretensiones de cada uno. Porque el PSOE con Unidas Podemos no obtiene mayoría, si los demás partidos votan en contra. Se me ocurre entonces que el pacto sea entre PSOE y PP, que Guillermo Fernández Vara siga gobernando dos años más, para terminar los proyectos en marcha y María Guardiola le sustituya con su equipo los otros dos años de la legislatura. Es lo que hemos votado los extremeños. Sé que hay resistencias ideológicas en ambos partidos, pero sería un gran acto de generosidad por ambas partes al poner los intereses de Extremadura por encima de los partidarios. De ninguna manera se puede consentir que perdamos fondos europeos por más de 500 millones de euros. Si llegáramos a esa situación, juro y prometo, lo que haga falta, que no votaré a ninguno de los dos. A cualquier otro, aunque mi voto no sirva para nada. Al menos, votaré en conciencia. Porque mucha gente vota como si estuviera rellenando una quiniela: acertar quién va a ganar. O a lo más vota para que no gane el otro. Pocas veces porque se hayan leído los programas electorales o conozcan la ideología de cada partido. En ese aspecto de cultura política, y en otros, como reflejan las estadísticas, estamos a la cola de España y de la Unión Europea. Para cambiar Extremadura, lo primero que tendríamos que cambiar es la mentalidad pasiva de la mayoría de los extremeños.

