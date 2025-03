Cara y cruz

Comenta Compartir

Estoy triste porque nuestro excepcional cocinero se jubila y el Norba Club de Golf de Cáceres pierde una valiosa aportación. Pero por otra parte me ... alegro de que mi amigo César Ráez pueda disfrutar de una merecida jubilación, después de muchos años de trabajo en las cocinas, donde se ha mostrado como un maestro. Comenzó su andadura aprendiendo de otro gran cocinero cacereño, Eustaquio Becedas, que lo llevó nada menos que al Hotel Ritz de Madrid. Suponía este hecho entrar por la puerta grande de la profesión. Con el tiempo pasaría a derramar su sabiduría en el Hotel Meliá y años más tarde capitaneaba la instalación del restaurante Torre de Sande, donde he tenido ocasión de tratarlo más directamente. Bastaba que le pidiera un tipo de cocina para las cenas de nuestra Asociación Torres de Cáceres, para que desarrollara brillantemente un delicioso menú. Aunque como todo el mundo que trabaja para el público, también tenía sus detractores que, o bien no apreciaban su arte culinario, o tenían gustos diferentes. Dicen que sobre gustos no hay nada escrito (aunque hay muchos libros sobre esta materia). Quiere decir que no es obligatorio que un plato nos agrade. También depende de nuestro paladar y lo que tengamos costumbre de comer. Pero los que de verdad saben, los expertos estudiosos de la materia, le concedieron en su día un sol de Repsol. Por algo sería…

Solo quiero que estas letras sirvan como homenaje a quien ha logrado elevar la cocina a la categoría de arte y que este reconocimiento sirva para compensar los muchos sinsabores que se llevan quienes ejercen esta profesión por parte de ignorantes que creen saberlo todo y critican como si fueran doctores en la materia. Que la vida, a partir de ahora esté trufada de pequeñas cosas que os hagan felices. Es mi deseo. Te echaremos de menos.

Cartas a la directora