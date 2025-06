'El Brujo' y los críticos

En varios pasajes de su extraordinaria interpretación de 'Para ti', Rafael Álvarez 'El Brujo' se refería a los críticos teatrales con una expresión intermedia entre « ... hay que tener cuidado con ellos» y «no hay que hacerles caso»; porque parece ser que le han dado mucha caña en cuanto a su forma tan peculiar de realizar el espectáculo teatral en el que sigue una línea argumental, seria y profunda, que está trufada de referencias a situaciones de la vida actual que causan la hilaridad del espectador. Y no es lo que dice, sino cómo lo dice; y a veces gesticula sin decir nada, de una manera magistral.

En este caso pretendía exponer al espectador, apoyándose en las ideas de los clásicos, sobre todo en Cervantes, Santa Teresa, San Juan de la Cruz o Sartre, que la vida es… ¡nada! Y lo que importa es el presente que se vive de un modo breve, efímero, aunque los problemas nos agobian y parecen muy importantes e insolubles.

Por otra parte, defiende su forma de hacer teatro, como una evolución lógica (que se adapta a los tiempos que corren) de la misma expresión teatral. De una forma contundente afirmaba que, «si Velázquez levantara la cabeza, pegaría una patada en ... sus partes pudendas, a Picasso por su forma de representar la figura humana». Y lo mismo que en la pintura sucede en la música, que ha evolucionado con el transcurso del tiempo y si los que levantaran la cabeza fueran Beethoven, Mozart o Bach se unirían para golpear en el mismo sitio a los autores modernos a partir de Stravinski.

Por supuesto que entiendo a Rafael, a 'El Brujo', porque no tiene sentido repetir una y otra vez los mismos textos, salvo que seas muy bueno y la interpretación de esos textos sea «de excelencia». Y me estoy defendiendo a mí mismo, disculpen la autocita, porque es una técnica que ya utilicé en mi obra 'Welcome Isabel' estrenada en este mismo Festival de Teatro en 1990 por el Teatro Estable Cacereño. ¡Han pasado 35 años! Hasta he cambiado los palos de golf que me compré con los derechos de autor…