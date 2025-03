Mi amigo Domingo

En uno de los recuerdos de mi juventud aparece Domingo en la esquina de la calle Pintores con la de Moret de Cáceres, y ante ... él, un costal de los piñones que despachaba a sus clientes con una cajita de madera, que le servía de medida. Muchos años más tarde, cuando se trasladó al entorno del 'Múltiple', he sido su cliente porque traía de Garrovillas el auténtico sabor del campo extremeño: los espárragos trigueros, las criadillas de tierra, las aceitunas aderezadas a la forma tradicional, los higos…, delicias que los que somos de pueblo hemos sabido apreciar y degustar gracias a él.

Por mi trabajo en la atención a los conferenciantes que nos visitaban, he tenido el privilegio de cenar en Atrio durante dos años, cada quince días, más o menos. ¡Qué voy a contarles de la excelencia de su cocina que es conocida internacionalmente y premiada ahora con tres estrellas Michelín!

Pues miren lo que les digo: el placer que produce una tortilla francesa de espárragos bien hecha, con huevos de corral y tierna, sin demasiada consistencia, recientita, es una satisfacción similar, por su autenticidad y por todos los recuerdos y sensaciones que aporta, a la cocina de Atrio. Y sé que Toño me dará la razón por lo difícil que es conquistar la exquisitez con la sencillez de un plato. ¿Y la sopa de tomate con higos?

Por tanto, no puedo entender que a Domingo se le multe por hacer un bien tan grande y se nos prive de algo tan sencillo y agradable a la vez. Y no lo hace compitiendo irregularmente con otro establecimiento. Domingo es parte del paisaje de Cáceres como lo es la fuente luminosa o el monumento a Gabriel y Galán. Cuando falte, tenderemos que colocar allí una estatua para no llorar por su ausencia. He oído que la multa viene de la anterior Corporación municipal. Me da igual puesto que es ahora cuando se quiere ejecutar. Entiendo (y Domingo también lo cree así) que tiene que pagar una tasa por ocupación de la vía pública. Pero algo razonable… ¿O queremos que ningún emprendedor pueda sobrevivir y todos dependamos de las ayudas del Gobierno?