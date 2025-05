¿Muchos accidentes de tráfico?

En los 19 años que llevamos juntos, nunca me había dejado tirado. En parte porque es un buen coche y también porque cada cierto tiempo ... lo llevo al taller para que lo mantengan, cambien alguna pieza, revisen los niveles o reparen lo que sea necesario porque lo he rozado o por algún otro fallo mío. Y si se me olvida, me lo recuerda con un aviso en el ordenador de a bordo. Porque estos coches modernos son unos resabidicos y les da igual que tengas ya muchos años y se te olviden algunos asuntos. No respetan.

Pues no se le ocurrió otra idea que asustarme cuando estábamos a punto de regresar de las vacaciones en Gandía. Me puso un mensaje alarmante, con interjecciones, letra gorda y un contenido que asustaba: ¡No debe seguir marchando pues se puede producir una grave avería de motor! Y lo consiguió, a pesar de que soy un conductor experimentado con más de 600.000 kilómetros recorridos con los 6 coches que he tenido a lo largo de mi vida. Lo llevé rápidamente al taller y una señorita, muy amablemente, me dijo que no podían reparar el coche hasta dentro de un mes, que estaban al completo y no podían admitírmelo. ¡Dejamos mañana el apartamento, no podemos quedarnos ni un día más! Le dije. Pues llame al seguro para que se lo lleve la grúa a Cáceres y le pongan un coche de sustitución o los lleve un taxi. Eso hice, y acepté la propuesta del seguro de recoger un coche de alquiler, aunque no fuera automático como el mío. Conduzco habitualmente el coche de mi señora esposa que lleva cambio de marchas manual. Y no tengo que pensar, curiosamente, cuando conduzco el uno o el otro. Lo hago automáticamente. Pues cuando veníamos ya por la autovía de Extremadura, a 120 kilómetros/hora, como manda la limitación de velocidad, doy intermitente, me pongo a la izquierda para adelantar a un camión y veo, con susto, que se me cuela un coche rojo por la derecha y se mete entre mi coche y el camión a una velocidad que calculo en 160 kilómetros/hora. Y rápidamente pensé que, aunque al ministro le parezcan muchos los accidentes registrados este año, San Cristóbal ha evitado unos cuantos; como este que acabo de relatar. Hay mucho inconsciente.... ¡Me adelantan todos, porque respeto las limitaciones!