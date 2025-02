El abuelo Fidel

Comenta Compartir

Cuando cumplió 18 años, a Pablo le sonreía la vida. Sus estudios en la facultad iban viento en popa. Sacaba las asignaturas preparándose con esfuerzo, ... pero nunca suspendía. Su nota media era más bien alta, un 7,5. Salía con una chica encantadora con quien se entendía de maravilla. Sus padres le ayudaban en el aspecto económico; no eran ricos, pero se movían en un nivel medio alto. Incluso había encontrado una buena empresa para hacer las prácticas. Pero la vida nos da sopapos cuando menos lo esperamos. Hacía un par de meses que había perdido a su abuelo Fidel y ya sabemos que los hijos quieren a sus abuelos tanto o más que a los padres. Lo había llevado al colegio muchos años, mientras los padres trabajaban, y su relación era de lo mejor que un niño puede desear. Sentía una gran admiración por él y le gustaba que le contara su historia. De cómo empezó a trabajar muy joven, barriendo en un comercio, para ayudar a su madre que se había quedado viuda. Luego entró en una empresa como administrativo. Lo promocionaron a jefe de ventas y en un par de años ya era el delegado, el jefe de la sucursal. A la vez estudiaba el bachillerato nocturno y consiguió superar la prueba de mayores de 25 años para entrar en la Universidad a Distancia. No solo sacó notas brillantes, sino que lo contrataron como profesor. Incluso dio la lección inaugural de curso. Se hizo socio de una empresa puntera en el sector, lo que le reportó una posición económicamente muy desahogada. Incluso le propusieron desempeñar un cargo político importante. Fue representante, a pesar de su edad, de las empresas españolas ante la multinacional alemana. Y, a la vez, se ocupaba de los problemas de la sociedad en que vivía. Demostró con su vida que las personas mayores no son inútiles, ni inflexibles, ni anticuadas. A sus 80 años consiguió aprobar brillantemente el doctorado, con lo que demostró que las personas con firme voluntad también pueden aprender, aunque tengan muchos años. Por eso ha dejado un gran vacío en Pablo. Tratará de llenarlo recordando su ejemplo: vivir la vida con alegría y generosidad.

