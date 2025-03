Actuar en el Palacio de Congresos cacereño

Comenta Compartir

Una vez más, asistimos a la fiesta de entrega de los Premios Extremeños de HOY. Y la última siempre nos parece la mejor, porque no ... se escuchan discursos protocolarios, vacíos de contenido, sino que todos los que hablan nos trasmiten ideas para reflexionar, útiles para nuestra vida. Un reflejo de lo que cada día pretende el periódico: prestar un servicio a la comunidad. Me gustó la sencillez y la gracia con que las presentadoras fueron llevando la gala, sin enrollarse, como mandan los cánones del buen presentador. Y por supuesto me pareció que estaban muy bien elegidos los premiados que, igualmente, nos trasmitieron sus vivencias y hasta nos emocionaron, como la música de Chloé Bird. Para ser justo, sin hacer de menos a los demás, tengo que afirmar que me sorprendió, para bien, el agradecimiento del presidente de Cajalmendralejo (no puedo olvidar que he sido bancario) y también los discursos de la directora de HOY, del alcalde de Cáceres y de la presidenta de la Junta de Extremadura.

Todo esto tiene mucho mérito pues se desarrolló en un ambiente gélido, no por la actitud de los intervinientes, sino por la temperatura y el «airecito» que se colaba hasta el patio de butacas del Palacio de Congresos de Cáceres. Esto es intolerable y me parece un derroche de dinero público, que este magnífico edificio no pueda usarse en invierno y no tenga una programación semanal como la tiene el Gran Teatro, que es un ejemplo a seguir. Incluso me pareció que está un poco «abandonado», con algunos servicios clausurados. Y todo, según me han explicado, por tener el escenario compartido con un auditorio de verano ¡que no se ha utilizado nunca! Hay que cerrar a cal y canto el escenario de invierno y utilizarlo habitualmente, para amortizar así la cuantiosa inversión que se hizo en 2011. Y que se reabran los despachos para las asociaciones culturales, empezando por el Ateneo de Cáceres. Señora presidenta de la Junta: usted que lo sufrió desde la primera fila, habrá salido convencida de que es urgente darle una solución, incluyendo en los próximos presupuestos una partida (que no será muy cuantiosa) para separar ambos auditorios. Lo que parecía una buena idea se ha convertido en una maldición. Y si se quisiera, se puede usar el de verano para espectáculos infantiles gratuitos, en la mañana de los fines de semana, y para mayores por la noche, instalando una tarima de madera. Lo más sencillo. Demuestre, señora Guardiola, que su Gobierno es un gobierno de soluciones.

