A Antonio Bueno

Comenta Compartir

Estoy en parte a favor de la carta de Antonio Bueno publicada en HOY con el título 'Me descubro', aunque no coincido en lo que ... dice de que no hay entre los cacereños un «llorón» que reclame constantemente nuestro derecho a compartir con mayor equidad la tarta de los dineros de la Junta entre las dos provincias. Yo no pido un reparto igualitario sino mejor repartido, y para ello no debemos llorar, sino exigir. Antonio Bueno me conoce desde que a través de Jesús Usón, Pepe Pastor como profesor de la Universidad de los Mayores y él como coordinador del centro se creó la Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión con la idea de darlo a conocer primero a Cáceres, luego a Extremadura y finalmente a España, a través de las casas regionales. Algunas de mis propuestas en las reuniones de junta iban encaminadas a defender Cáceres de la forma que fuera y de las necesidades que siempre hemos carecido. Hemos defendido siempre con tesón a nuestra ciudad, sin llorar ni sintiéndonos víctimas. Empezamos a defender la concesión de la Capitalidad Cultural, a sabiendas que si para entonces no teníamos AVE no se nos concedería. Defendimos la creación de un aeródromo, luchamos por el AVE o, al menos, por el funcionamiento de un tren digno y rápido que nos acercara a Madrid. Pedíamos la autovía Cáceres-Badajoz que en media hora pudiera unirnos por carretera. Luego he seguido luchando por ese «tren digno» que parece que pronto llegará, pero solo hasta Plasencia, con lo que nos quedamos a mitad de camino de la capital. Reclamé la ronda Sur-Este, pues estaba convencido de que inaugurar un hospital nuevo, que tenía que compartir servicios con el viejo hospital San Pedro de Alcántara, iba a presentar muchos problemas de tráfico y de trasiego de enfermos y familiares. El Hospital nuevo tuvo un defensor que ha logrado llevar al Consejo de Europa, lo que no hicieron nuestros políticos, sus quejas razonadas, pero que al final se siente abandonado por la apatía de los cacereños y porque algunos de los que iniciaron junto a él la lucha han tirado la toalla. Eduardo Corchero le ha dedicado muchas horas a ese hospital inacabado que vuelve a tener promesas de terminación, pero que en pocos días a cambiado la fecha de la misma. Somos cacereños que aman su provincia y están dispuestos a luchar por ella, exigiendo aquello merece sin que para ello haya que quitarle nada a nadie.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora