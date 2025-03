Lo que hace la izquierda

Comenta Compartir

La izquierda hace: 1. Los acuerdos por debajo de la mesa. 2. No es no. No se comunica nunca con la oposición, si lo hace ... a petición de la misma, ignora lo que hablen. Llama pacto de Estado a los acuerdos con sus socios y deja fuera de ellos a mas de 11 millones de votantes españoles. 3. Cierra el Congreso y gobierna a decretazos. 4. Firma acuerdos en los que no se considera a la mayoría social catalana, no nacionalista ni independentista. 5. Ha estado de comparsa en Bruselas; los nacionalistas «no se han movido ni un ápice». 6. Cuando los nacionalistas dicen esto, el Gobierno explica «en realidad no quieren decir eso». 7. La siguiente legislatura va a gobernar Puigdemot. 8. Quitar la deuda no va a lograr ni calma, ni solidaridad, ni respeto de ERC o Junts. Zapatero les regalo 18.000 millones y este es el resultado. 9. Gestionar todos sus impuestos es un paso hacia su propio Estado, ¿y si las demás autonomías exigen lo mismo que hará el Gobierno? Una buena parte de esos impuestos se generan en el resto de España: piensa el Gobierno dejar que tambien eso se lo queden? 10. La amnistía es un sinsentido sacrílego. ¿Hubieran ellos permitido tal cosa puestos al revés? El resultado es el destrozo de las bases de seguridad jurídica del Estado, y tendrá que preparar otra porque van a seguir. La primera consecuencia en Europa es fácil ver cuál será. Y el 'totum revolutum' que pretenden es para que los ladrones digan «nosotros también». 11. ¿Vamos a seguir financiando sus embajadas? ¿Vamos a seguir financiando sus trenes de cercanías? 12. La autodeterminación concierne a todos, pero no habla de preguntar a la nación y ademas pretenderán poner sus condiciones como en todo.

Cartas a la directora