Inquietante

Cuando el mundo y nuestro país parecen inquietantes ¿qué se puede hacer? Pues contraponer grandes valores de la humanidad, como el respeto y la honestidad. ... Su puesta en práctica contribuye a hacer una sociedad mejor. Lo hacen en algo tan constitucional como los presupuestos o las elecciones. Reflexionar con poca profundidad facilita tener miedo al futuro. Por eso sería bueno que artistas, educadores, comunicadores y escritores fomentarán la cultura de la paz, la vida, la defensa, el esfuerzo, la esperanza y el optimismo. La esperanza y el optimismo con frecuencia se confunden porque se vinculan a estados de ánimo deseables. El optimismo es una actitud positiva y es el primer elemento de la esperanza. Y hay que transmitirlos a los que sufren enfermedades o injusticias. Y no se puede olvidar la presencia de las ideologías, que influyen en el desarrollo de la vida diaria. Muchas veces con malos rollos, como el cansancio que produce escuchar los problemas diarios que originan las fracturas y las facturas políticas. Parece que se han instalado algoritmos en las redes sociales con una especie de fontanería política, que ha puesto todo su saber al servicio de aumentar los niveles en los cerebros de los sufridos ciudadanos, de la dopamina en unos y de la serotonina en otros, para no dejar a los votantes sueltos ni un minuto. Van a hacer que aparezcan de nuevo las pancartas de los 70: 'Democracia y libertad'. Y si no al tiempo…

