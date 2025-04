La estrella se paró sobre la plaza

Comenta Compartir

El día de Nochebuena no salimos de casa por la tarde. Había que terminar de poner el nacimiento. Y además hacía bastante frío. Nos lo ... pasamos muy bien con el serrín, con el musgo, las figuritas de los pastores y las ovejas. Pero lo más divertido, y a la vez lioso, fue cuando no apareció en su caja la estrella de Belén, la que guía a los Reyes Magos hasta el portal. Yo ya sabía que se había perdido porque me lo había dicho el día antes en la calle un señor con larga barba blanca que llevaba un periódico bajo el brazo. Me dijo que se lo contara a la familia. Y que lo que el mundo necesitaba era una estrella nueva para volver a encontrar el camino de Belén. Que la habíamos ido apagando poco a poco con la violencia y mundanidad de nuestra forma de vida. Así que, todas las estrellas de oriente habían desaparecido. Nadie encontraba la suya. Ni en las tiendas había. Todos los belenes estaban sin estrella. ¡Vamos, un jaleo de cuidado!

Llegó la noche, escuchamos el mensaje regio por la tele y después cantamos villancicos, con zambombas, carrañacas y panderetas. En la cena la conversación giró en torno al misterio de la desaparición de las estrellas en los belenes y de que debía haber más niñas que se llamen Estrella. Cerca de las doce salimos abrigados hacia la misa del gallo. Íbamos con paso ligero por la calle para llegar a tiempo. Pero al llegar a la plaza la vimos muy iluminada. ¡Nos paramos en seco! Miramos hacia el cielo y ¡nos quedamos boquiabiertos! Sobre nuestras cabezas estaba parada una gran estrella con su brillante cola. ¡Era la estrella de Belén! Lo iluminaba todo. Las personas, tiritando de frío, salían a las ventanas y balcones a ver el prodigio. Los niños gritaban alborozados. Y en los belenes de cada casa había aparecido una nueva estrella de Belén. En el fondo era la misma de siempre, pero era un signo para indicar al mundo que la humanidad necesita cambiar: fuera guerras, hambres, paro, contaminación, mentiras, inculturas y trifulcas. Venga la humildad de Belén, su amor, cariño y ternura. ¡Ojalá siempre fueran Pascuas!

Cartas a la directora