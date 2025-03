Educar para la defensa

Comenta Compartir

Todo el mundo habla de ello. Europa debe educar a su población también para la defensa. Los medios de comunicación seguro que tendrán un importante ... papel. «Si quieres la paz, prepárate para la guerra», esa es la realidad, junto con la diplomacia, para alcanzar la paz. La mirada y el presupuesto económico en Europa y de cada uno de sus países está centrado en la Europa del Bienestar, desde hace años, y eso no debe perderse. Catorce países de los 27 que conforman la UE, entre ellos España, son los que ofrecen plena igualdad de derechos para hombres y mujeres, al menos desde el punto de vista jurídico. Ahora habrá que fijarse, también, en la necesidad preferente de una Europa de la Defensa, con unos presupuestos económicos nacionales y el comunitario, muy importantes, con los que se garanticen la vida, la libertad y los valores democráticos de cada país y de la UE. Con ejércitos permanentes y activos de soldados profesionales y personal de carrera, que son la base, con medios modernos y siempre bien coordinados. Sumando todos los estados, son ahora cerca de tres millones de efectivos. Y, en tiempos de crisis –Dios no lo quiera– aumentarían con sus reservas, llegando a más del triple de mujeres y hombres. Así que he recordado las veces que he escrito en los medios sobre este tema. He rememorado mi paso por el servicio militar obligatorio en el que serví como cabo primero en un centro de instrucción de reclutas, CIR. Más de un año estuve allí. Me llevé el orgullo del deber cumplido y un diploma... Además de buenas amistades y el haber vivido unos valores que me siguen acompañando en mi vida diaria, incluso ahora que ya estoy jubilado. ¿No sería también bueno para todos los jóvenes un breve, corto y novedoso servicio militar obligatorio? Cultura de defensa, educación para la defensa que podríamos llamar... «Si quieres la paz…».

Temas

Cartas a la directora