Una fecha clave en el calendario de cada año es el próximo puente de la Constitución-Inmaculada. La Constitución suele evocar un ideal romántico, de ... estabilidad, tolerancia y ausencia de violencia. Anhelamos la constitucionalidad en todos los ámbitos, y oponerse a ella es moralmente inadmisible. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la Constitución no surge de la pasividad, sino de la justicia, del diálogo, del consenso. La Transición logró movilizar a sectores jóvenes, obreros, profesionales, estudiantes y jubilados que buscaban, y hoy siguen buscando, siempre alternativas honestas. Esa autenticidad se ha convertido con el paso de los años en un moderno capital político. ¿Mejorable?, seguro. Es como, defender un modelo que tenga en cuenta el mérito, la propiedad, el mercado, el buen uso del gasto público, la transparencia administrativa y la reindustrialización del país. Así como, abogar por una política energética segura, la recuperación del campo y la promoción de la vivienda como ejes de estabilidad social.

Desde el punto de vista de las instituciones, la Constitución avala el estado de derecho, defiende la democracia, la independencia judicial, la rendición de cuentas en los presupuestos y la unidad y soberanía nacional, como pilares de la democracia constitucional. Es aspirar a un estado fuerte en sus funciones esenciales, como, la seguridad, justicia, los servicios públicos, sanidad o la educación. La defensa constitucional de los valores de la civilización occidental, frente al avance de totalitarismos y fundamentalismos, impulsa los derechos humanos. De esta manera, los liderazgos deberían ampliar el pensamiento, abriendo puertas para solucionar problemas como el del futuro de las pensiones, el posible servicio militar o la falta de nacimientos, por ejemplo. ¡Vamos corriendo! Y como dice la canción, «pasa la vida igual que pasa la corriente de los ríos que van junto al mar»… La Constitución es la clave para ser héroes en el día a día. Es precisamente en los momentos difíciles cuando se pone a prueba al tribunal supremo y al tribunal constitucional. Vivimos en un estado de derecho que nace de esa forma de ver la vida, hija de la filosofía griega, del derecho romano y de la cultura cristiana. Y hay que saber dejar esto en herencia a los que vienen detrás. ¡Constitución, supremo marco legal y político de España!

