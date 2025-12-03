HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CARTAS AL DIRECTOR

Constitución, norma suprema

Antonio Alaminos López

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Una fecha clave en el calendario de cada año es el próximo puente de la Constitución-Inmaculada. La Constitución suele evocar un ideal romántico, de ... estabilidad, tolerancia y ausencia de violencia. Anhelamos la constitucionalidad en todos los ámbitos, y oponerse a ella es moralmente inadmisible. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la Constitución no surge de la pasividad, sino de la justicia, del diálogo, del consenso. La Transición logró movilizar a sectores jóvenes, obreros, profesionales, estudiantes y jubilados que buscaban, y hoy siguen buscando, siempre alternativas honestas. Esa autenticidad se ha convertido con el paso de los años en un moderno capital político. ¿Mejorable?, seguro. Es como, defender un modelo que tenga en cuenta el mérito, la propiedad, el mercado, el buen uso del gasto público, la transparencia administrativa y la reindustrialización del país. Así como, abogar por una política energética segura, la recuperación del campo y la promoción de la vivienda como ejes de estabilidad social.

