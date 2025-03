Adviento, despejar la oscuridad

En medio de un ambiente como de sombras por las noticias sobre posibles casos de corrupción, en medio del sonrojo que supone lo que parece ... el apoyo silencioso, la mirada hacia otro lado y el tú más..., en medio de los efectos de la DANA que dolorosamente avanza en su recuperación y prevención, hemos entrado en el tiempo de Adviento que nos anuncia que viene la luz de la Navidad. Además, sin que en la inauguración de la restauración de Notre Dame de París hubiera una representación española de altura, cuando han asistido de otros países al más alto nivel… Parece como si viviésemos en Europa sólo cuando interesa.

Las iluminaciones navideñas de ciudades y pueblos no logran ocultar la crisis del mundo actual, que es sobre todo una crisis espiritual, mental que se diría. Pero también, y sobre todo, una crisis social y política. Se nota al pasear por las calles. Los pensamientos que más preocupan a los vecinos con los que nos cruzamos van desde la economía inmediata, el futuro endeudado y el trabajo precario, a la falta de vivienda social, la necesidad de aumentos en la educación –FP–, sanidad y la disminución del paro, sobre todo juvenil; y menos tiempo de pantallas en la infancia. Repito de mil maneras que siempre los desencuentros de todo tipo traen a la memoria la historia de la torre de Babel. Y la historia que ahora necesita la sociedad es la del anuncio de los pastores de Belén y de los Reyes Magos de Oriente. Por mucho dolor que haya ahora en esas tierras.

No son tiempos fáciles pero la esperanza es la puerta de entrada y de salida. Hoy más que nunca, en medio de tantas guerras y crisis humanitarias, cercanas y lejanas, necesitamos mirar la cuna del pesebre para darnos una nueva oportunidad y no dejarnos cegar por las luces de la apariencia, la codicia y la superficialidad. Necesitamos ejemplos de compasión, ternura y honestidad. Despertar de las modas maniáticas a las que nos empujan. Intentar estrenar una vida nueva que ayude a construir un mundo mejor. Encender luces que alejen la oscuridad, que alumbren y no deslumbren. Para todo eso ha llegado el Adviento.