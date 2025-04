Aranceles y negociaciones

Comenta Compartir

La aprobación internacional de aranceles produce los efectos de un barco que deja de navegar para hacerle una revisión completa en unos astilleros. Es como ... un parón en las vidas cotidianas de muchas empresas, políticos, sindicatos, partidos, bancos, medios de comunicación y la ciudadanía, cavilando sobre las presiones exteriores. Y lo que queda… Una parte se apresta a intentar convertir los defectos propios y ajenos, los malos hábitos y conductas inapropiadas, incluidas las guerras, en unas discusiones con posibles negociaciones de la manera más pactada y unida, de cara a no se sabe a ciencia cierta el qué, que nos toca vivir. Ha llegado la hora de ir contracorriente de los estilos de vida disparatados. Así que hay que remar duro en las relaciones internacionales y nacionales. ¿Es la humanidad de hoy más cruel que la de hace tres mil años? No, basta con bucear en la historia para comprobar que la mente y el corazón humano siempre han estado sometidos a las presiones del poder y las ambiciones que los terminan corrompiendo para hacer un becerro de oro. Así que lo relevante ahora es que desde el norte del nuevo continente se extiende una excitación que obliga a preguntarse si de verdad se quiere contribuir a pacificar los ánimos, a dar ejemplos de honestidad y a contribuir a que la sociedad sea más justa. Decía Chesterton que «lo malo de que la humanidad crea en un Dios a su medida no es que así lo fabrique, sino que está dispuesta a creer en todo». Tras un buen repaso, los barcos vuelven a la mar con menos temor a las tempestades. Eso, al menos, debería de parecer…

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión