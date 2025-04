Reducción de autobuses en Badajoz

Comenta Compartir

Desde hace días los comentarios en el barrio de Badajoz en el que vivo gira en torno a los autobuses. No dan crédito: «Ahora ya ... los autobuses no vienen como siempre», « me he enterado que vamos a estar así todo el verano», «vienen cada hora todos los días». Es cierto que ha faltado información y, aunque los comentarios sean simples, su trascendencia es mucha. Desde estos barrios periféricos se trasladan a trabajar al centro de Badajoz y a las urbanizaciones de más nivel económico las personas que se dedican a la limpieza doméstica y o de acompañamiento, especialmente por las mañanas y diariamente cogen para ello las líneas 2 y C1, que son las que yo conozco de cerca. ¿Ha sido algo bien pensado y de acuerdo con los colectivos?, ¿ a quién perjudica? Todos los pacenses lo sabemos, como siempre a los mismos: trabajadores cuyo desplazamiento no es en su coche particular. ¿Cómo se ha decidido esto? Solo bastaría con darse una vuelta antes de las 8 de la mañana para comprobarlo. Es fácil. Por los comentarios de la calle es algo inédito y yo misma que vivo y he crecido aquí, doy fe que desde que se iniciaron los autobuses, anteriormente solo hubo uno para todo el día de San Juan a la estación de Renfe, y no se suspendió en verano.

Es una pena que falte esa sensibilidad en el Ayuntamiento de Badajoz hoy, cuando deberíamos disfrutar más y mejor de lo que ya tenemos y por lo que tanto hemos trabajado. Como he dicho y aunque no conozco el estudio que se haya hecho, no podemos olvidar la penosidad que suponen las altas temperaturas en las esperas en el inicio y los regresos al mediodía. Piensen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director