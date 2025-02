Cosas incomprensibles en Badajoz

Desde hace algún tiempo surgen voces reivindicando y avisando de algunas deficiencias en Badajoz: falta de bancos, acerados levantados, fuentes deterioradas o calladas desde hace ... mucho tiempo, calles intransitables (véase el barrio de Santa Engracia, las 800 viviendas). Con el otoño y la abundancia de hojas en los suelos de los parques y en las calles nos hace temer a los mayores, sobre todo por la estabilidad. Pero todo esto viene a cuento porque existen otros problemas más allá de lo que nos pudiera parecer lo expuesto anteriormente.

Sabéis que en el año 2023 se acabó el dinero de la ayuda europea con cargo al programa Edusi, o sea, había que justificar en lo que lo habían gastado los ayuntamientos. Aquí albergamos la ilusión de tener un barrio remozado, cuando vimos el semáforo en la calle Gurugú y en el paso del túnel que comunica el Progreso con San Fernando.

Fue extraordinario, al verlos instalados sentimos que las instituciones locales nos habían puesto a nivel europeo. No pasó así con el Parque del padre Eugenio, ¿por qué? porque dicho parque ubicado entre el Gurugú, Santa Engracia (800) y El Progreso, con unas vistas magníficas, quedó en el olvido. Incluso doy fe que estuvimos los vecinos hablando con los funcionarios, que nos explicaron como iba a ser la construcción, incluido un pequeño kiosco para amenizar y dar vida al parque con un pequeño mostrador para vender bebidas, prensa... en fin, todo esto que os comento (parece un cuento), rodeado de materiales, instrumentos de albañilería y jefatura de obras... ¿Qué pasó? Allí no hay nada salvo cascotes y destrucción. El kiosco se cayó poco a poco, después de estar levantado y techado, solo faltó lucirlo. ¿Qué hicimos? ¿Porqué nos trató así nuestro ayuntamiento? De la noche a la mañana abandono total, solo escombros y los restos de lo que podía haber sido y no fue. Tengo una edad y aún no se qué ocurrió para que esto sucediera, para mí fue y es incomprensible y así os lo expreso a todos los ciudadanos, además os invito a venir y ver.

