La vuelta al cole

La sociedad española no debe tener muchos problemas cuando los medios de comunicación dedican espacios para informar de cómo ligar en los supermercados. Puede ser ... eso o que estamos demasiado aburridos como para hacernos eco de una noticia tan superflua. A eso le sumamos la reiteración curso tras curso de los gastos escolares cuando volvemos de las vacaciones y que, en vez de asumirlo como un gasto obligado negativo, deberíamos pensar que es la mejor inversión y el mayor patrimonio que podemos dejar a nuestros hijos e hijas: la formación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las estadísticas son eso, estadísticas, y a veces, no sabemos el parámetro en el que se basan para sacarlas, porque los gastos van en función del colegio que elijamos para nuestros hijos, con todo el derecho y libertad que nos asiste para ello. Pero también hay que decir que no en todos los centros educativos se exige uniforme, o si se exige, no en todos los colegios se obliga a los padres a comprar los uniformes en un centro comercial específico o en el mismo centro donde se instruyen los niños. De la misma manera, hay muchos padres a los que se conceden becas para adquirir los libros de texto en las librerías, y a otros muchos que, no tienen derecho a becas, el centro les proporciona los libros que otros alumnos han dejado al pasar a un curso superior; salvo que los padres tengan algún prejuicio y quieran libros nuevos para sus niños, o que el centro cambien de editorial. Pero insisto, sea como sea y aunque haya que comprarlos, es la mejor inversión en pro del futuro de nuestros hijos. Lo que puede considerarse un gasto opcional son los móviles de última generación que llevan algunos niños cada vez a más corta edad.