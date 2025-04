Violencia vicaria

Cincuenta y cuatro niños han sido asesinados desde que en 2013 se comenzara a contabilizar esta clase de violencia. Estos niños son asesinados por sus ... padres o las parejas de sus madres. No es normal que un hombre que maltrata a su pareja tenga derecho a tener la custodia de sus hijos Las dos hermanas asesinadas el pasado lunes son fruto de un matrimonio donde la madre sufría malos tratos, y no solo los sufrió en estado normal, sino en los dos embarazos de sus niñas hasta que en otra paliza durante su segunda gestación tomó la decisión de separarse de ese criminal.

El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia que no mata a la mujer, pero la destruye para siempre. La violencia contra la mujer va en aumento, y con ella el peor crimen que se puede cometer contra unas criaturas que no tienen culpa de tener un homicida como padre o pareja de su madre. Por este motivo, los responsables políticos y la sociedad en general, debemos concienciarnos de que es imprescindible estar alerta ante cualquier atisbo de violencia para tratar de evitar que esos asesinos se salgan con la suya con tal de hacer daño a la mujer y a quienes no les importa ejercer la crueldad hasta los extremos más demoledores. El objetivo sigue siendo el control sobre la mujer que se sustenta en la desigualdad. Tampoco ayudan los discursos de la extrema derecha, que no cree en este tipo de violencia ni en la supremacía patriarcal y lo que es peor, que consiguen, como ha ocurrido en Extremadura este año que, por primera vez desde 2003 no se lea un manifiesto común el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Esto es lo que vale su palabra presidenta Guardiola que, con tal de conseguir la presidencia transige y transigirá por todo lo que le exija ese grupo radical de Vox.