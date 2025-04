Violencia en nuestros parlamentos

Comenta Compartir

Lo que está ocurriendo en los ayuntamientos de pueblos y ciudades es para echarse a llorar. Es indigno y vergonzoso que los ciudadanos tengamos que ... presenciar como algunos parlamentarios se comportan como gallos de pelea, sin respeto por el adversario y lo que es peor, que los encargados de poner orden, como el presidente de la Asamblea madrileña, no sean ecuánimes a la hora de poner orden en función de si la persona que incumple las reglas mínimas de urbanidad es o no de su organización política o le está prestando apoyo para que puedan gobernar. Es ignominioso que las personas que nos representan y que tienen que ser los primeros en dar ejemplo se comporten como energúmenos. Es innegable que el nivel de civismo de nuestros políticos ha ido descendiendo de manera progresiva, pero no cabe la menor duda de que la entrada de la extrema derecha en esos lugares que están para conformar leyes y normas que hagan la vida más fácil a las personas no ayuda porque nos retrotraen a otros tiempos que debían estar desterrados. Lo que no se entiende es que no se destituya de manera inmediata a la persona cuyas maneras no son propias de un representante político, igual que se hizo con un concejal socialista cuando perdió el respeto al alcalde y del mismo modo que se debía exigir con el concejal del PP en Cangas de Onís por una actitud violenta contra una adversaria política. Esas personas no son dignas de formar parte de nuestras instituciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director