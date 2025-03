Sin vergüenza ni pudor

Comenta Compartir

Aún resuenan los ecos de lo ocurrido con las residencias de mayores de la capital de España que, debido al protocolo que impuso la presidenta ... de la comunidad de Madrid, murieron miles de ancianos al impedirles el traslado a los hospitales. En la Asamblea madrileña no ha tenido pudor ante las afirmaciones de la oposición contestando que se iban a morir igual, que por eso no se les enviaba a los hospitales debido a la carga viral. Es indignante la falta de humanidad de esta señora, que no sé si tiene padres o no; pero seguro que no actuaría de la misma manera que con los miles de ancianos que murieron durante la pandemia en las residencias, y de eso dieron fe varios responsables, que incluso dejaron sus cargos al no poder soportar el sufrimiento que vivieron esas personas en sus habitaciones, en soledad, sin un poco de sedación que les hubiese hecho más soportable el dolor y, lo que es peor, sin esperanza de curación. No, señora, no en todas las comunidades es igual, en Extremadura mi madre murió durante la pandemia con la dignidad que merece toda persona, independientemente de la edad. Murió rodeada de un puñado de profesionales, desde el médico responsable en su planta hasta el personal de limpieza, que le hizo la estancia lo más agradable posible hasta su muerte y que su familia siempre agradecerá. Lo que tengo claro es que si mi madre hubiese estado en uno de los casos ocurridos en Madrid, debido a un protocolo impuesto por la presidenta de la comunidad, hubiese llegado hasta el final, hasta que esa señora pague por lo que hizo. Es indignante dejar morir a los más indefensos mientras 'vendía' los veladores de los bares de Madrid como ejemplo de la ciudad de la libertad, y ofrecía macetas a los vecinos para que pusieran flores en los balcones. Esa es la señora Ayuso, una dirigente sin corazón que dice cuatro chorradas y media azuzada por detrás por un responsable político que deja mucho que desear. Esta mujer podrá engañar a quien se deje manipular por ideas absurdas, sin consistencia e inspirada en un guion que si no lo tiene estudiado se pierde ante cualquier medio de comunicación que le pregunte. Señora Ayuso, no se puede gobernar a golpe de ocurrencia, la política requiere seriedad, sensibilidad y corazón. Y de estas cosas carece usted.

Cartas a la directora