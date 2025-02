No todo vale

Comenta Compartir

Cuca Gamarra no pierde comba aprovechando casos tan abominables como el del exdiputado Íñigo Errejón para atacar al gobierno. Es paradójico que Gamarra utilice un asunto como ese cuando en su partido existe un historial de maltratadores que no tiene desperdicio. Por poner un ejemplo, ... el caso de Nevenka Fernández, que durante estos días, se puede ver en nuestros cines. Fue un compañero suyo, señora diputada quien acosó de manera deleznable a esa concejala y mientras él siguió con su vida, Nevenka Fernández no solo tuvo que dejar la política, sino que se tuvo que marchar de su país. Años después, sus propios compañeros se negaron a que se rodase la película de Icíar Bollaín en el sitio donde su compañero llevó a cabo actos tan execrables. Más vale señora diputada que en vez de tratar de sacar rédito político de algo tan detestable, les hubiese dedicado unas palabras a las víctimas del exdiputado, que son las afectadas, no solo como diputada, sino como mujer de la que se espera que sea más empática. Así que no generalice sus ataques hacia toda la izquierda, porque al igual que no todos los políticos son iguales, tampoco eran todos los componentes del Parlamento conocedores de los hechos vergonzantes que ha llevado a cabo Íñigo Errejón, presuntamente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora