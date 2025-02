¿Quién tiene mi tren?

Comenta Compartir

Independientemente, de estar o no de acuerdo con los últimos pactos a los que esté llegando el Gobierno de España con los catalanes, tengo claro ... que no es cierto que todos los territorios disfrutemos de los mismos servicios ni que todas las personas tengamos los mismos derechos en cuanto a recursos se refiere. De ser así, yo quiero mi tren, un tren en condiciones en el que podamos viajar sin sobresaltos un día sí y otro también. Si todos los territorios son iguales, por qué los mejores recursos y servicios van a parar a Madrid. Está claro que es la capital de España; pero por esa regla de tres y, salvando las diferencias entre una ciudad y otra, también Berlín es la capital de Alemania y no por ello se concentran todos los servicios en esa ciudad. Aunque las comparaciones sean odiosas, los acuerdos con los catalanes han sido una norma para algunos presidentes de este país y así fue con José María Aznar que, con tal de gobernar y tras poner verde a Jordi Pujol, creyéndose ganador antes de tiempo, comenzó a hacerle guiños y a hablar catalán en la intimidad. Por otro lado, tampoco es comparable la situación que se vive en estos momentos en Cataluña con las tensiones que se vivieron en 2017, no solo en las calles, sino entre las familias, amigos y compañeros de trabajo. Eso también ha sido un trabajo de este gobierno, así que habrá que hacer balance de lo que es o no conveniente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora