No es la primera vez que Miguel Ángel Rodríguez, en la actualidad director del Gabinete de Presidencia de Madrid, va más allá de lo que ... se considera no ya políticamente correcto, sino merecedor de ocupar cargos como el que ostenta, en el que parece sentirse muy cómodo. Rodríguez, que se caracteriza por su carácter polémico, no se cansa de insultar a los ciudadanos. Lo último a lo que se ha atrevido es a poner en duda los testimonios de familiares cuyos padres murieron en residencias madrileñas durante la pandemia sin que Ayuso hiciera nada para evitarlo. Cuestionar el testimonio de una persona que, a través de una cadena de televisión, manifiesta su dolor por la injusticia cometida con su madre, es una infamia. A raíz de la contestación emitida por Jordi Évole responsable de la entrevista, el señor Rodríguez se ha sentido obligado a pedir disculpas, que, viniendo de un personaje como él, cuyo protagonismo se ha caracterizado por sus exabruptos, salidas de tono y faltas de respeto a alguna que otra periodista es dudoso de que sean sinceras, y no es de extrañar, si tenemos en cuenta que tiene como jefa a una señora que no se apiadó de las más de 7.000 personas que murieron en las residencias sin atención hospitalaria con el argumento de que se iban a morir igual. Son tal para cual.

Cartas a la directora