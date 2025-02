El sueldo del alcalde de Badajoz

Comenta Compartir

Ni a soñar que se hubiese echado el alcalde de Badajoz, en primer lugar, llegar a ser alcalde como miembro de una organización política como la de Ciudadanos, desaparecida en los últimos comicios y, en segundo lugar, encontrarse con un sueldo de casi 5.400 ... euros mensuales con catorce pagas, superando con ello al resto de los ediles de toda la provincia. A ello hay que sumarle la liberación de buena parte de sus concejales y al resto con un 80% de liberación, que en proporción salen más beneficiados que los que cobran el 100% del sueldo. A esto se suman los trabajadores de confianza y los asesores. Naturalmente, ha sido el voto de los ciudadanos y la legitimidad que dan las urnas las que han respaldado a este equipo de gobierno de derechas, que esperamos y deseamos comience a trabajar pronto por el bien de la ciudad de Badajoz, por su limpieza que la está pidiendo a gritos desde no se sabe cuánto, por la seguridad de la Policía Local que trabaja con un número muy inferior al que exige la ley dado el ratio poblacional, además de las bajas causadas por la presión a la que los tiene sometidos desde hace varios años, sin que el anterior alcalde ni este hayan hecho nada por mejorar un servicio que garantiza la tranquilidad y libertad de los ciudadanos, por nuestros parques y jardines desolados como consecuencia de la dejación y las altas temperaturas, por la necesidad de reposición de señales de tráfico e instalación de saltos que impidan a algunos indeseables llevar una velocidad inadecuada en nuestras calles, Por tantas y tantas carencias que sufre esta ciudad que, si no me equivoco, las seguirá padeciendo mientras le vaya bien a la derecha pacense.

Cartas a la directora