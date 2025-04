Comenta Compartir

En uno de esos días de Semana Santa donde la lluvia y el viento arreciaban de manera intensa enterramos a nuestra amiga Conchi. Conchi era ... una persona pequeñita y menuda, pero esas características físicas contrastaban con su fortaleza e ingenio para todo lo que se propusiera. Era una de esas personas de las que se podía pensar que no se iba a morir nunca. Por desgracia, no ha sido así y, cuando aún le quedaba mucho por vivir, no hemos tenido más remedio que despedirla entre dolor y lágrimas, en especial de su marido e hijos, además del resto de familiares y amigos de la pandilla, de la que yo tengo el honor de formar parte. Crecimos, estudiamos y vivimos la adolescencia juntas y tuvimos la suerte de que cuando los chicos comenzaron a formar parte de nuestras vidas nuestra pandilla se hizo más grande. Vinieron las bodas y después la llegada de hijos y nietos. Quiero dejar constancia de lo mucho que nos hemos divertido y, aunque es cierto que la muerte es muy triste, yo quiero recordar a Conchi como la protagonista de las fiestas, no olvidar su risa contagiosa, su humor característico, el cariño que prodigaba a todos los amigos y amigas de la pandilla y, sobre todo, ese afán de vivir la vida hasta comérsela. De hecho, hasta el final su tenacidad ha sorprendido a los médicos, aceptando todos y cada uno de los tratamientos hasta agotar todas las vías posibles con optimismo y sin quejarse. No ha podido ser, pero que sepas que siempre estarás presente porque, a pesar de tu pequeña estatura, el hueco que has dejado ha sido inmensamente grande. Hasta siempre Conchita.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director