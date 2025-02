Comenta Compartir

En estos días en que el PP anda enfrascado en hacer ruido, como en tantas ocasiones en que no consiguen lo que quieren, los comparé con algo que leí el otro día en una red social. Me llamó tanto la atención que hago uso de ... esa moraleja que alguien recordando a su padre escribió: «Cuando yo era pequeño e iba con mi padre en la carreta, me preguntó un día: ¿además de los pajaritos qué es lo que escuchas? Yo contesté, el ruido de la carreta. Mi padre respondió: no olvides nunca que cuanto más vacía esté más ruido hace». No deja de ser una metáfora propia de la manera de actuar de la derecha de este país que, a falta de argumentos, de comportamientos en pro del bienestar, la paz y tranquilidad de los ciudadanos no cejan en fomentar ruido llenando nuestras calles de alboroto y rabietas de personas que intentan menoscabar sus fracasos amenazando con que se rompe España. Da igual el motivo, y aunque se refugian en que no son ellos los que convocan las manifestaciones, cosa difícil de creer conociendo la materia, el caso es hacer ruido como la moraleja de la que me he hecho eco. Y es que estos señores que nos han hecho perder el tiempo con un debate de investidura, o más bien moción de censura contra el adversario porque eran conscientes de que no conseguirían sus objetivos, ni siquiera jugando con el transfuguismo. Y es que a «falta de pan, buenas son tortas». ¿No se dan cuenta de que este país está harto de amenazas sin sentido y de mentiras impropias de una organización que aspira a gobernar España?

Cartas a la directora